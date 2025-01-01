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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Sabiha Küçükkoç (36) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:20
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        ŞANLIURFA’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Sabiha Küçükkoç (36) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün gece Asya Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ç.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha Küçükkoç’a çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Küçükkoç’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Sabiha Küçükkoç’un cenazesi, yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.Ç.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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