Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza, dün gece Asya Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ç.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha Küçükkoç’a çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Küçükkoç’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Sabiha Küçükkoç’un cenazesi, yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.Ç.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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