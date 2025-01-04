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        Şanlıurfalı bestekar Bedirhan Kırmızı, hayatını kaybetti

        ŞANLIURFA'da, eserleriyle müzik dünyasına katkı sağlayan ve çok sayıda sanatçı tarafından eserleri seslendirilen bestekar ve gazelhan Bedirhan Kırmızı (95), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 04.01.2025 - 13:35
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        Şanlıurfalı bestekar Bedirhan Kırmızı, hayatını kaybetti
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        ŞANLIURFA'da, eserleriyle müzik dünyasına katkı sağlayan ve çok sayıda sanatçı tarafından eserleri seslendirilen bestekar ve gazelhan Bedirhan Kırmızı (95), yaşamını yitirdi.

        Kentte, müzik dünyasına sayısız eser kazandıran Bedirhan Kırmızı, yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Kırmızı'nın cenazesinin, kırsal Horzum Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

        Bestekar Bedirhan Kırmızı, müzikle aile ortamında tanıştı. Dayısı Kurra Osman Hafız, Tamburacı Derviş ve Ahmet Akva gibi müzik duayenlerinden feyzaldı. 1956-1964 yılları arasında Sahibinin Sesi ve Odeon plak şirketlerinden çıkan yaklaşık 10 plağı yayınlandı. 1956 yılından 2007'ye kadar İstanbul'da yaşayan Kırmızı, bu tarihten sonra Şanlıurfa'ya kesin dönüş yaptı. TRT repertuvarına birçok türkü kazandıran sanatçının eserleri, çok sayıda sanatçı tarafından da seslendirildi. Kırmızı, son parçası 'Tosuno'yu ise İbrahim Tatlıses'e armağan etti.

        İstanbul'da 50 yıl kaldıktan sonra Şanlıurfa'ya dönen Bedirhan Kırmızı, son yıllarını memleketinde müzik meraklılarına danışmanlık yaparak geçirdi. Kırmızı, bir süredir, yaşlılığa bağlı nedenlerle tedavi görüyordu.

        Galeri
        Galeri

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