Yolcu otobüsünde 14 kilo esrar ele geçirildi; 2 gözaltı
ŞANLIURFA'dadurdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 14 kilo 661 gram esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'dadurdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 14 kilo 661 gram esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcıları ile aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Aramalarda 14 kilo 661 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere de baskın düzenledi. Operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 5 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 10 kişi daha gözaltına alındı. 17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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