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        Yolcu otobüsünde 14 kilo esrar ele geçirildi; 2 gözaltı

        ŞANLIURFA'dadurdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 14 kilo 661 gram esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:10
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        Yolcu otobüsünde 14 kilo esrar ele geçirildi; 2 gözaltı
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        ŞANLIURFA'dadurdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 14 kilo 661 gram esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcıları ile aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Aramalarda 14 kilo 661 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere de baskın düzenledi. Operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 5 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 10 kişi daha gözaltına alındı. 17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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