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        Şanlıurfaspor - Çorum Fk: 0-0

        STAT:Şanlıurfa 11 Nisan HAKEMLER: Ümit Öztürk, Abdülhamit Söyler, Yunus Emre Çiftçi ŞANLIURFASPOR: Tokotaev- Miraç, Fatih, Nafican, Hasan Hüseyin (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:40 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:45
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        Şanlıurfaspor - Çorum Fk: 0-0
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        STAT:Şanlıurfa 11 Nisan

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, Abdülhamit Söyler, Yunus Emre Çiftçi

        ŞANLIURFASPOR: Tokotaev- Miraç, Fatih, Nafican, Hasan Hüseyin (Dk. 83 Ahmet Gökbakar), Burak Can, Forsell (Dk. 46 Cuma), Hakan (Dk. 75 Amar Begiç), Ofosu (D. 81 Stefan), Aly Malle, Kayode

        ÇORUM FK: Hüseyin- Kerem, Zargo Toure, Erkan Kaş, Atila Turan, Atakan Cangöz (Dk. 84 Mustafa Yalçınkaya), Ferhat, Amar Çatiç (Dk. 68 Eren), Suat, Bartolomeu (Dk.83 Landre), Kassongo (Dk 45. Ahmethan)

        SARI KARTLAR: Burak Can, Cuma (Şanlıurfaspor) - Atakan, Ahmethan, Amar Çatiç (Çorum FK)

        1'İnci Lig’in 18’inci haftasında Şanlıurfaspor sahasında Çorum FK’yı konuk etti. Mücadele 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Şanlıurfaspor 22, Çorum FK ise 26 puana yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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