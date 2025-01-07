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        Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü Şeyhmus Kalkan (51), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:15
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        Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü Şeyhmus Kalkan (51), hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü ise yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Gümüşsuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Şeyhmus Kalkan yönetimindeki 63 PY 998 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet M.'nin kullandığı 63 AHU 135 plakalı beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede, otomobilde sıkışan Şeyhmus Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalkan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yaralanan beton mikserinin şoförü Mehmet M. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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