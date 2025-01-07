Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, öğleden sonra Gümüşsuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Şeyhmus Kalkan yönetimindeki 63 PY 998 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet M.'nin kullandığı 63 AHU 135 plakalı beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede, otomobilde sıkışan Şeyhmus Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalkan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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