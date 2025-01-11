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        Erdoğan: Son dönemdeki çalışmaların tek bir amacı var; bölücü terör parantezinin kapatılması (2)

        PARTİSİNİNŞANLIURFA KONGRESİNE KATILDICumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki programının ardından AK Parti 8.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 21:01 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:05
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        Erdoğan: Son dönemdeki çalışmaların tek bir amacı var; bölücü terör parantezinin kapatılması (2)
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        PARTİSİNİNŞANLIURFA KONGRESİNE KATILDI

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’daki programının ardından AK Parti 8. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Havalimanında kent protokolü tarafından karşılanan Erdoğan, ardından kongrenin yapıldığı salona geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Arena Spor Salonu'nda partililere hitap etti.

        'FİLİSTİN DAVASI BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

        Şanlıurfa'nın; Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla, Arabıyla, Alevi ve Sünnisiyle kardeşliğin şehri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Urfa'da bir umut gördüm. Umudu büyüttüğünüz için, ezeli ve ebedi kardeşliğimize sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Şanlıurfa bizi iyi bilir. Biz Urfa ile gönül diliyle konuştuk. Bizim Şanlıurfa ve Urfalı kardeşlerimle aramızda farklı bir bağ var. Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Filistin davası bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

        'TERÖRLE VARILACAK HİÇBİR YER YOKTUR'

        Türkiye'nin terörle mücadelesine dair mesajlar veren Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiştir. Terörle varılabilecek hiçbir yer yoktur. Bu topraklara sadece kan ve gözyaşı getiren bölücü örgütlerin kendini tasfiye etmek dışında bir seçeneği kalmamıştır. Şanlıurfa, şanının nereden geldiğini iyi bilir. Bölgemizdeki hiçbir zulme sessiz kalmadığı gibi bundan sonra da kalmayacaktır. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Üçüncü bir yol yoktur."

        Erdoğan, yollarının kardeşlik yolu olduğunu belirterek, "Suriyeli mazlumları hedef alan siyasetçileri unutmadık. Hitler özentisi siyaset yapanlara millet dersini verdi. Bizim yolumuz kardeşlik yoludur" dedi.

        Birlik ve beraberliğe değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bölünmeye, ayrıştırılmaya, fitneye asla izin vermeyeceğiz. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Erdoğan konuşmasının sonunda Şanlıurfa’da yürütülen yatırım ve projeler hakkında bilgi verip hızlı tren müjdesini yeniledi.

        İBRAHİM TATLISES İLE TÜRKÜ SÖYLEDİ

        Kongrede Şanlıurfalı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sahneye çıktı. Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şarkı söyledi ve sonrasında elini öptü. Erdoğan da Tatlıses'e eşlik ederek 'Haydi Söyle' adlı türküyü birlikte seslendirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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