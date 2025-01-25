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        Şanlıurfa'da çiftçiler, yağmur duasına çıktı

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Taşlıkara Mahallesi'nde çiftçiler, yağmur duasına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 12:09 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:15
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        Şanlıurfa'da çiftçiler, yağmur duasına çıktı
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        ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Taşlıkara Mahallesi’nde çiftçiler, yağmur duasına çıktı. Kurbanlar kesen mahalleli, yağmurun yağması için hep birlikte dua etti.

        Siverek ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Taşlıkara Mahallesi’nde oturanlar yağmur duasına çıktı. Sabah saatlerinde mahallede toplanan aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzlerce kişi, hep birlikte Sahabe Tepesi adı verilen bölgeye gitti. Burada yağmur yağması için hep birlikte dua eden mahalleli daha sonra kesilen 10 koyunun etinden pişirilen yemeklerden yedi.

        Mahalleli Sefer Sarıçiçek, yağışların olmamasının kendilerini endişelendirdiğini belirterek, "Bölgemizde devam eden kuraklık için mahalle sakinleri olarak ailece yağmur duasına çıktık. Kurbanlar kestik ve yağmurun yağması için dua ettik” dedi.

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