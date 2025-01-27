Şanlıurfa'da anne ve iki kızı ölü bulundu (2)
VALİLİK:OLAY ANNE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞŞanlıurfa Valiliği, anne ve 2 kızının evlerinde ölü bulunmasına ilişki açıklama yaptı.
VALİLİK:OLAY ANNE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ
Şanlıurfa Valiliği, anne ve 2 kızının evlerinde ölü bulunmasına ilişki açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, olayın anne tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, "27.01.2025 günü Karaköprü ilçemize bağlı Alibaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne S.K. (38), kızları 14 yaşındaki İ.A.Y. ve 8 yaşındaki N.Y.'yi öldürmeye teşebbüs etmiş, ardından ateşli silahla intihar etmiştir. Anne S.K. ve kızı İ.A.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, N.Y. ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaşanan üzücü olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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