İki esnafın ödünç tornavida kavgasına yakınları da dahil oldu; 9 yaralı

ŞANLIURFA'da komşu iki esnaf arasında ödünç tornavida alma meselesi yüzünden çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yusufpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Elektronik eşya tamircisi komşu iki esnaf arasında ödünç tornavida alma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla tekme, tokat, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 9 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.