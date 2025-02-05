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        İki esnafın ödünç tornavida kavgasına yakınları da dahil oldu; 9 yaralı

        ŞANLIURFA'da komşu iki esnaf arasında ödünç tornavida alma meselesi yüzünden çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:43 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:45
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        İki esnafın ödünç tornavida kavgasına yakınları da dahil oldu; 9 yaralı
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        ŞANLIURFA'da komşu iki esnaf arasında ödünç tornavida alma meselesi yüzünden çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Yusufpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Elektronik eşya tamircisi komşu iki esnaf arasında ödünç tornavida alma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla tekme, tokat, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 9 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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