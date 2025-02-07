2 çocuk annesi, yol kenarında başından vurulmuş halde yaralı bulundu

Olay, dün gece saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolu üzerine meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, yerde hareketsiz yatan kadını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başından tabanca ile vurulduğu belirlenen Gülcan A., Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Gülcan A., daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gülcan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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