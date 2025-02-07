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        2 çocuk annesi, yol kenarında başından vurulmuş halde yaralı bulundu

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yol kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunan 2 çocuk annesi Gülcan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:15
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        2 çocuk annesi, yol kenarında başından vurulmuş halde yaralı bulundu
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        ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, yol kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunan 2 çocuk annesi Gülcan A. (30) hastaneye kaldırıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün gece saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolu üzerine meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, yerde hareketsiz yatan kadını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başından tabanca ile vurulduğu belirlenen Gülcan A., Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Gülcan A., daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gülcan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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