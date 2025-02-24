Şanlıurfa'da, geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

ŞANLIURFA’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Asya Mahallesi’ndeki Mermerciler Sitesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kâğıt ve plastik malzemelerinin depolandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, rulo halinde istiflenen kağıt ve plastik balyalara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tesisten yükselen yoğun dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.