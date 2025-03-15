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        Şanlıurfa'da devamsızlık yapan öğrencinin velisine para cezası uygulanacak

        ŞANLIURFAValiliği tarafından alınan karara göre; okula devam etmeyen öğrencilerin velilerine her devamsızlık günü için 257 TL idari para cezası uygulanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 17:22 Güncelleme: 15.03.2025 - 17:25
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        Şanlıurfa'da devamsızlık yapan öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
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        ŞANLIURFAValiliği tarafından alınan karara göre; okula devam etmeyen öğrencilerin velilerine her devamsızlık günü için 257 TL idari para cezası uygulanacak.

        Şanlıurfa'da tarım sezonunun başlaması ve çocukların bu nedenle eğitimden kopması üzerine harekete geçen Şanlıurfa Valiliği, eğitim-öğretimin sürekliliğini sağlamak ve her bireyin eğitim hakkını güvence altına almak için önemli bir karar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, okula devam etmeyen öğrencilerin velilerine her devamsızlık günü için 257 TL idari para cezası uygulanacağı, bu cezaya rağmen çocuğunu okula göndermeyen ailelere ise 11 bin 977 TL'ye kadar ek ceza kesileceği belirtildi.

        DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER TAKİP EDİLECEK

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak imzasıyla kaymakamlıklara gönderilen talimata göre, okul idareleri devamsız öğrencileri takip edecek. Devamsızlığın 5'inci gününde velilere kısa mesaj gönderilecek, 10'uncu gününde resmi bir mektup yollanacak. Tüm uyarılara rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere idari yaptırım uygulanacak.

        'TAKİPLERİMİZİ SIKILAŞTIRIYORUZ'

        Vali Şıldak, kentte öğrencilerin eğitimden kopmaması için büyük çaba harcadıklarını belirterek, "Şanlıurfa’da özellikle lise seviyesinde devamsızlık oranları yüksek. Kız çocuklarımızın eğitime devamını sağlamak için takiplerimizi sıkılaştırıyoruz. Amacımız ceza vermek değil, çocuklarımızın eğitim hakkını güvence altına almak. Velilerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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