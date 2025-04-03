Şanlıurfa'da karı-koca tartışması ailelerin katılmasıyla sokağa taştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA’da, Sibel ve Mehmet Barıkhan çifti arasında başlayan tartışma, her iki ailenin yakınlarının da katılmasıyla kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 iş yeri ve 5 araçta hasar oluştu.

Kavga, öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sibel ve Mehmet Barıkhan çifti arasında evde bulundukları sırada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, çiftin çağırdığı yakınlarının da gelmesiyle büyüyerek sokağa taştı. Taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgayı göre mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavga sırasında ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği park halindeki 5 araç ve bir iş yerinde hasar meydana geldi. Yaşanan arbede sırasında ise 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis, kavgaya karışan aile bireylerini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.