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        Şanlıurfaspor – Boluspor: 3-2

        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu HAKEMLER: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Rüştü Muhammed OrcanŞANLIURFASPOR: Erzhan – Burak (D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 22:05 Güncelleme: 04.04.2025 - 22:10
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        Şanlıurfaspor – Boluspor: 3-2
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        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu

        HAKEMLER: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Rüştü Muhammed Orcan

        ŞANLIURFASPOR: Erzhan – Burak (D. 79 Fatin Eren), Zach Muscat, Alpay, Nafican, Hasan Hüseyin, Akabueze (Dk. 72 Hakan Erçelik), Safa (Dk. 72 Okyere), Amar Begiç, Kappel (Dk. 83 Çağrı), Ogundu

        BOLUSPOR: Çağlar – Kaan (Dk. 45 Deon Liço), Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mario Balbudia, İshak (Dk. 70 Hüsamettin), Eren (Dk. 45 Hasani), Anıl (Dk. 70 Ali Ülgen), Paul Omo, Babacar,

        GOLLER: Dk. 6 Safa, Dk. 45 Ogundu, Dk. 53 Hasan Hüseyin (P), (Şanlıurfaspor) Dk. 38 Enes Alıç (P), Dk. 77 Deon Liço, (Boluspor)

        SARI KARTLAR: Youssouf Oulare, Ali Ülgen, (Boluspor)

        1'nci lig 32’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Esenler Bolu Spor’u 3-2 yendi.

        6'ncı dakikada Hasan Hüseyin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Safa, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

        38’inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Enes Alıç topu ağlara buluşturdu: 1-1.

        45'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

        53’üncü dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hasan Hüseyin topu ağlara buluşturdu: 3-1.

        77'nci dakikada Hasani, pasında ceza sahasında topla buluşan, Deon Liço düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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