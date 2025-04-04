Şanlıurfaspor – Boluspor: 3-2
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu HAKEMLER: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Rüştü Muhammed OrcanŞANLIURFASPOR: Erzhan – Burak (D.
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu
HAKEMLER: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Rüştü Muhammed Orcan
ŞANLIURFASPOR: Erzhan – Burak (D. 79 Fatin Eren), Zach Muscat, Alpay, Nafican, Hasan Hüseyin, Akabueze (Dk. 72 Hakan Erçelik), Safa (Dk. 72 Okyere), Amar Begiç, Kappel (Dk. 83 Çağrı), Ogundu
BOLUSPOR: Çağlar – Kaan (Dk. 45 Deon Liço), Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mario Balbudia, İshak (Dk. 70 Hüsamettin), Eren (Dk. 45 Hasani), Anıl (Dk. 70 Ali Ülgen), Paul Omo, Babacar,
GOLLER: Dk. 6 Safa, Dk. 45 Ogundu, Dk. 53 Hasan Hüseyin (P), (Şanlıurfaspor) Dk. 38 Enes Alıç (P), Dk. 77 Deon Liço, (Boluspor)
SARI KARTLAR: Youssouf Oulare, Ali Ülgen, (Boluspor)
1'nci lig 32’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Esenler Bolu Spor’u 3-2 yendi.
6'ncı dakikada Hasan Hüseyin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Safa, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
38’inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Enes Alıç topu ağlara buluşturdu: 1-1.
45'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
53’üncü dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hasan Hüseyin topu ağlara buluşturdu: 3-1.
77'nci dakikada Hasani, pasında ceza sahasında topla buluşan, Deon Liço düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.
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