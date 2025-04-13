Sokak köpeklerinden kaçarken araç çarpan üniversiteli Sevda, yaşamını yitirdi

ŞANLIURFA’da, başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken, aniden çıktığı yolda iki aracın çarptığı üniversite öğrencisi Sevda Özkaya (27), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolu Osman Bey Kampüsü kavşağında meydana geldi. Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, iki kız arkadaşıyla birlikte ders çıkışı kaldıkları pansiyona gitmek üzere otobüsten indi. Bu sırada üç arkadaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panikleyen Özkaya, korkuyla yola fırladı. Bu sırada Sevda Özkaya’ya, Kemal A.'nın, kullandığı 06 BR 6210 plakalı otomobil, ardından da plakası öğrenilemeyen başka bir araç çarptı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri Özkaya'yı Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Özkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopsinin ardından Sevda Özkaya’nın cenazesi, Şırnak’ın Silopi ilçesinden gelen yakınlarına teslim edildi. Özkaya ailesi, kızlarının ölümüne neden olan olayda ihmali bulunan kişiler hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.