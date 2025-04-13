Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Sokak köpeklerinden kaçarken araç çarpan üniversiteli Sevda, yaşamını yitirdi

        ŞANLIURFA'da, başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken, aniden çıktığı yolda iki aracın çarptığı üniversite öğrencisi Sevda Özkaya (27), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:03 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokak köpeklerinden kaçarken araç çarpan üniversiteli Sevda, yaşamını yitirdi
        ABONE OL

        ŞANLIURFA’da, başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken, aniden çıktığı yolda iki aracın çarptığı üniversite öğrencisi Sevda Özkaya (27), yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolu Osman Bey Kampüsü kavşağında meydana geldi. Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, iki kız arkadaşıyla birlikte ders çıkışı kaldıkları pansiyona gitmek üzere otobüsten indi. Bu sırada üç arkadaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panikleyen Özkaya, korkuyla yola fırladı. Bu sırada Sevda Özkaya’ya, Kemal A.'nın, kullandığı 06 BR 6210 plakalı otomobil, ardından da plakası öğrenilemeyen başka bir araç çarptı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri Özkaya'yı Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Özkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Yapılan otopsinin ardından Sevda Özkaya’nın cenazesi, Şırnak’ın Silopi ilçesinden gelen yakınlarına teslim edildi. Özkaya ailesi, kızlarının ölümüne neden olan olayda ihmali bulunan kişiler hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 3,6 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi
        Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 3,6 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi
        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
        Şanlıurfaspor – Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
        Şanlıurfaspor – Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu
        Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu