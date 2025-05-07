Düşen kuzenini kurtarmaya çalışırken birlikte boğulmuşlar

Soruşturma sürerken, olay günü İbrahim Halil Kılıç'ın sulama kanalının kenarında yürümeye başladığı, dengesini kaybederek suya düştüğü, kuzeni Rüveyda Demir'in kurtarmak için elini uzattığı, bu sırada birlikte akıntıya kapıldıkları ortaya çıktı.

Olay, 4 Mayıs'ta Osmanbey Mahallesi'ndeki piknik alanında meydana geldi. Aileleriyle birlikte pikniğe giden Rüveyda Demir ile İbrahim Halil Kılıç'ın sulama kanalında çırpındığı görenler, kuzen oldukları öğrenilen ve yüzme bilmeyen 2 çocuğu sudan çıkardı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, kurtarılamadı. Teyze çocukları, otopsilerinin ardından toprağa verildi.

ŞANLIURFA'dasulama kanalında boğulan 2 kuzenden İbrahim Halil Kılıç'ın (13) dengesini kaybederek suya düştüğü, bu sırada Rüveyda Demir'in (12) kuzenini kurtarmaya çalıştığı ve birlikte akıntıya kapıldıkları ortaya çıktı.

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