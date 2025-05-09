TIR'ın dorsesinde 101 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı
ŞANLIURFA'da polisin yol uygulamasında durdurduğu TIR'ın dorsesinde, kıyafet kutularına gizlenmiş 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
ŞANLIURFA'da polisin yol uygulamasında durdurduğu TIR'ın dorsesinde, kıyafet kutularına gizlenmiş 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda uygulama noktası oluşturdu. Uygulamada durdurulan ve plakası açıklanmayan TIR'da narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, kıyafet kutularında 68,5 kilogram eroin, 23,5 kilogram skunk ve 9 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturuculara el konuldu. 4 şüphelinin gözaltına alındığı konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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