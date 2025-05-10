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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 gözaltı

        ŞANLIURFA'dasilah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:00
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 gözaltı
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        ŞANLIURFA'dasilah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ve Siverek ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Soruşturma kapsamında belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 9 av tüfeği, 14 şarjör ve 828 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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