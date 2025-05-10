Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 gözaltı
ŞANLIURFA'dasilah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'dasilah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ve Siverek ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Soruşturma kapsamında belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 9 av tüfeği, 14 şarjör ve 828 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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