Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfaspor – Erzurumspor FK: 0-1

        STAT:Şanlıurfa 11 Nisan stadyumu HAKEMLER: Reşat Onur Çoşkunses, Selim Şensöz, Egemen Savran ŞANLIURFASPOR: Enes – Seyit, Zach Muscat, Fatih Eren, Ali Kerem, Ogundu, Hakan Erçelik (D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 18:34 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfaspor – Erzurumspor FK: 0-1
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT:Şanlıurfa 11 Nisan stadyumu

        HAKEMLER: Reşat Onur Çoşkunses, Selim Şensöz, Egemen Savran

        ŞANLIURFASPOR: Enes – Seyit, Zach Muscat, Fatih Eren, Ali Kerem, Ogundu, Hakan Erçelik (D. 89 Jack Karadoğan), Akabueze (Dk. 79 İbrahim Şanel), Safa (Dk. 65 Mahmut Küçük), Sambou (Dk. 65 Muhammed Fatih), Okyere (Dk. 79 Devrim)

        ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktüğ – Gökhan, Mustafa, Yakup, Odise Roshi (Dk. 71 Salih), Giovanni Crociata, Sefa (Dk. 57 Mehmet Taş), Guram Giorbelidze, Tonio Teklic (Dk. 57 Azubuike), Eren, İlkan (Dk. 81 Mamba)

        GOLLER: Dk. 34 Eren (Erzurumspor FK)

        SARI KARTLAR: Sambou, Seyit, (Şanlıurfaspor)

        1'İNCİ Lig'in 38’inci hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu.

        34'üncü dakikada İlkan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Eren, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

        Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. Erzurumspor, Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Şanlıurfa'da İl AFAD Koordinasyon Topl...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Şanlıurfa'da İl AFAD Koordinasyon Topl...
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 gözaltı
        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Anneler Günü mesajı
        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Anneler Günü mesajı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da sürüye çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da sürüye çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı