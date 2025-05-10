Şanlıurfaspor – Erzurumspor FK: 0-1
STAT:Şanlıurfa 11 Nisan stadyumu HAKEMLER: Reşat Onur Çoşkunses, Selim Şensöz, Egemen Savran ŞANLIURFASPOR: Enes – Seyit, Zach Muscat, Fatih Eren, Ali Kerem, Ogundu, Hakan Erçelik (D.
STAT:Şanlıurfa 11 Nisan stadyumu
HAKEMLER: Reşat Onur Çoşkunses, Selim Şensöz, Egemen Savran
ŞANLIURFASPOR: Enes – Seyit, Zach Muscat, Fatih Eren, Ali Kerem, Ogundu, Hakan Erçelik (D. 89 Jack Karadoğan), Akabueze (Dk. 79 İbrahim Şanel), Safa (Dk. 65 Mahmut Küçük), Sambou (Dk. 65 Muhammed Fatih), Okyere (Dk. 79 Devrim)
ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktüğ – Gökhan, Mustafa, Yakup, Odise Roshi (Dk. 71 Salih), Giovanni Crociata, Sefa (Dk. 57 Mehmet Taş), Guram Giorbelidze, Tonio Teklic (Dk. 57 Azubuike), Eren, İlkan (Dk. 81 Mamba)
GOLLER: Dk. 34 Eren (Erzurumspor FK)
SARI KARTLAR: Sambou, Seyit, (Şanlıurfaspor)
1'İNCİ Lig'in 38’inci hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu.
34'üncü dakikada İlkan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Eren, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. Erzurumspor, Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
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