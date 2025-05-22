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        Fırat Nehri'nde duba restoranın halatının kopması paniğe neden oldu

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde sabitlenen bir duba restoranın halatının kopması sonucu akıntıya kapılarak sürüklenmesi paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 01:35 Güncelleme: 22.05.2025 - 01:40
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        Fırat Nehri'nde duba restoranın halatının kopması paniğe neden oldu
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        ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde sabitlenen bir duba restoranın halatının kopması sonucu akıntıya kapılarak sürüklenmesi paniğe neden oldu. Sahil güvenlik ekiplerince nehir ortasında mahsur kalan müşteri ve personel bota alınarak tahliye edildi.

        Olay, akşam saatlerinde Birecik ilçesinde kıyısı bulunan bağlı Fırat Nehri’ne demirlenmiş duba restoranda meydana geldi. İddiaya göre, duba restoranın nehir üzerindeki sabitlenmesini sağlayan halatın henüz nedeni öğrenilmeyen bir şekilde kopmasıyla birlikte tek katlı yapı akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Kısa sürede kıyıdan uzaklaşan restoranda bulunan müşteri ve çalışanlar paniğe kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da seferber olduğu kurtarma çalışmasında sürüklenen dubaya ulaşan Sahil Güvenlik botundaki güvenlik güçleri, içeride mahsur kalan müşteri ve personeli botla tahliye ederek sahile çıkardı. Can kaybının yaşanmadığı olayda, duba restoran kontrollü şekilde durdurularak güvenli bir alana çekildi.

        Halatı kopan duba restoranın tekrar güvenli bir şekilde sabitlenmesi için ekipler çalışma başlattı.

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