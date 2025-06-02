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        Sokakta uğradığı tüfekli saldırıda öldü

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sokak ortasında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Şeyhmus Herdem (34), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 21:16 Güncelleme: 02.06.2025 - 21:20
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        Sokakta uğradığı tüfekli saldırıda öldü
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        ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde sokak ortasında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Şeyhmus Herdem (34), yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde Hayriye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, sokakta yürüyen Şeyhmus Herdem’e pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Herdem, kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Herdem, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Herdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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