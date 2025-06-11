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        Şanlıurfa'da taş, pala ve silahlı kavga kamerada; 2 yaralı

        ŞANLIURFA'da Suriyeli iki grup arasında çıkan taş, pala ve tabancalı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 21:45 Güncelleme: 11.06.2025 - 21:45
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        Şanlıurfa'da taş, pala ve silahlı kavga kamerada; 2 yaralı
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        ŞANLIURFA’da Suriyeli iki grup arasında çıkan taş, pala ve tabancalı kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kavga, akşam saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. İki grup arasındaki taş, pala ve tabancalı kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırdı.

        Kavgaya karışanlar polis gelmeden bölgeden uzaklaşırken, yaralanan 2 kişi ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, cep telefonu kamerasına yansıyan ve mahallede paniğe yol açan kavgaya karışanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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