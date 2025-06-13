Lavabo açıcı içen çocuk, 2 yıl sonra sağlığına kavuştu

ŞANLIURFA'da2 yıl önce evde kimyasal lavabo açıcı içen Suriyeli Şehed M. (3), midesine yerleştirilen tüp ve mide dokusu kullanılarak oluşturulan yemek borusu ile yeniden sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da yaşayan Suriye uyruklu Şehed M., evde oyun oynarken yanlışlıkla kimyasal lavabo açıcı içti. Birden fenalaşan çocuğu fark eden ailesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan muayenede, Şehed'in içtiği kimyasal madde nedeniyle yemek borusunda ciddi hasar oluştuğu tespit edildi. Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Boleken, Şehed'in başvurduğunda yemek borusunda büyük bir yanık olduğunu belirtti. Prof. Dr. Boleken, uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Şehed'in aylarca yutma zorluğu yaşadığını ve ağızdan beslenemediğini belirterek, "Her ay yemek borusu genişletme işlemleri uyguladık ancak bu girişimler yetersiz kaldı. Zamanla hastamız sadece midesine yerleştirilen bir tüple beslenmeye başladı. Bu çocuk, tam iki yıl boyunca ağzından su bile içemedi" dedi.

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