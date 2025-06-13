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        Lavabo açıcı içen çocuk, 2 yıl sonra sağlığına kavuştu

        ŞANLIURFA'da2 yıl önce evde kimyasal lavabo açıcı içen Suriyeli Şehed M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:30
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        Lavabo açıcı içen çocuk, 2 yıl sonra sağlığına kavuştu
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        ŞANLIURFA'da2 yıl önce evde kimyasal lavabo açıcı içen Suriyeli Şehed M. (3), midesine yerleştirilen tüp ve mide dokusu kullanılarak oluşturulan yemek borusu ile yeniden sağlığına kavuştu.

        Şanlıurfa'da yaşayan Suriye uyruklu Şehed M., evde oyun oynarken yanlışlıkla kimyasal lavabo açıcı içti. Birden fenalaşan çocuğu fark eden ailesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan muayenede, Şehed'in içtiği kimyasal madde nedeniyle yemek borusunda ciddi hasar oluştuğu tespit edildi. Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Boleken, Şehed'in başvurduğunda yemek borusunda büyük bir yanık olduğunu belirtti. Prof. Dr. Boleken, uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Şehed'in aylarca yutma zorluğu yaşadığını ve ağızdan beslenemediğini belirterek, "Her ay yemek borusu genişletme işlemleri uyguladık ancak bu girişimler yetersiz kaldı. Zamanla hastamız sadece midesine yerleştirilen bir tüple beslenmeye başladı. Bu çocuk, tam iki yıl boyunca ağzından su bile içemedi" dedi.

        'BU BAŞARI, TAM ANLAMIYLA EKİP İŞİDİR'

        Başarılı bir ameliyatla Şehed'in mide dokusunu kullanarak yeni bir yemek borusu oluşturduklarını anlatan Prof. Dr. Boleken, "Bu, oldukça kompleks bir operasyondur. Çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi ve genel cerrahiden oluşan multidisipliner bir ekip ile gerçekleştirildi. Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Atalay Şahin, Genel Cerrahi Prof. Dr. Faik Tatlı ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Kahveci sürece önemli katkılar sağladılar. Bu başarı, tam anlamıyla ekip işidir" diye konuştu. Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da hastane ekibine teşekkür ederek, "Bölgenin sağlık üssü olma yolunda ilerliyoruz. Bu tür vakalarda multidisipliner yaklaşımlar sayesinde çocuklarımızın hayatlarına dokunabiliyoruz. Ancak bu olay, çocuk sağlığında en etkili yaklaşımın önleme olduğunu bir kez daha gösterdi. Toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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