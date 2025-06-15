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        Şanlıurfa'da 1'i çocuk 2 kişi, sulama kanalında kayboldu

        ŞANLIURFA'da, serinlemek için sulama kanalına giren 1'i çocuk 2 kişi, akıntıya kapılarak kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:30
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        Şanlıurfa'da 1'i çocuk 2 kişi, sulama kanalında kayboldu
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        ŞANLIURFA’da, serinlemek için sulama kanalına giren 1’i çocuk 2 kişi, akıntıya kapılarak kayboldu.

        Olay, akşam saatlerinde kırsal Şeyhçoban Mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Hava sıcaklığının 43 dereceyi bulduğu kentte, serinlemek isteyen Bünyamin Çiçek (13) ve ismi öğrenilemeyen kişi sulama kanalına girdi. Yüzme bilmedikleri öne sürülen 2 kişi, bir süre akıntıya kapılıp kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye AFAD ve su altı arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kanal çevresinde yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

        Arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Ekipleri, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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