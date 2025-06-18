Pazarcıların sopalı kavgasında 3 kişi yaralandı

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, pazarda tezgah açan esnaftan bazıları arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine taraflar birbirine tekme, tokat, sopa ve sebze kasalarıyla saldırdı. 3 kişinin yaralandığı ve cep telefonu kamerasına yansıyan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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