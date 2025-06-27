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        Hastaneye götürülürken ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi

        ŞANLIURFA'da, doğum sanıcıları başlayan kadın, 60 kilometre mesafedeki hastaneye götürülürken ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:59 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:05
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        Hastaneye götürülürken ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi
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        ŞANLIURFA’da, doğum sanıcıları başlayan kadın, 60 kilometre mesafedeki hastaneye götürülürken ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi.

        Dün akşam saatlerinde kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Yolbaşı Mahallesinde doğum sancıları başlayan kadın için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye ambulans sevk edildi. İsmi açıklanmayan kadını alarak hastaneye götürmek için yola çıkan ekip, yolda sancıların artması ve doğumun hızla ilerlemesi üzerine müdahaleyi ambulansta gerçekleştirdi. Ambulansta görevli Acil Tıp Teknisyenleri Emre Erdem ve Canan Dilan Tekin’in müdahalesiyle biri kız, diğeri erkek olan ikiz bebekler ambulansta dünyaya geldi. Anne ve bebekler, doğumun ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi. Ambulansta doğumu gerçekleştiren görevli sağlık personellerinden Emre Erdem ve Canan Dilan Tekin, "Aldığımız eğitimler sayesinde bu zorlu anı soğukkanlılıkla atlattık. Bizim için heyecan verici bir deneyimdi" dedi.

        Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü de personeli kutlayarak, il genelindeki tüm 112 Acil Sağlık ekiplerine yönelik bu tür eğitimlerin düzenli olarak verildiğini duyurdu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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