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        Dinamoyu tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak öldü

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde tarla sulamada kullanılan su dinamosunu tamir etmek için su çekilen Fırat Nehri'ne giren Yusuf Çemberlitaş (35), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:40 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:55
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        Dinamoyu tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak öldü
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        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde tarla sulamada kullanılan su dinamosunu tamir etmek için su çekilen Fırat Nehri'ne giren Yusuf Çemberlitaş (35), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Birecik'e bağlı Surtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Yusuf Çemberlitaş, tarla sulamada kullandığı su dinamosundaki arızayı gidermek için dinamonun su çektiği Fırat Nehri'ne girdi. Tamir sırasında elektrik akımına kapılan Çemberlitaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehirden çıkarılan Çemberlitaş, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çemberlitaş, burada kurtarılamadı. 2 çocuk babası Çemberlitaş'ın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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