Şanlıurfa'da motosikletli grup kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde motosiklet tutkunu bir grubun yaptığı gezinti sırasında virajda meydana gelen kazada öğretmen Osman Nigiz (37) demir bariyerlere çarparak hayatını kaybetti, arkasından gelen ve devrilen iki motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir- Şanluıurfa karayolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Şair Nabi Ortaokulu’nda görevli öğretmen Osman Nigiz, motosiklet tutkunu arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktı. Viranşehir yönüne ilerleyen Nigiz, virajda kontrolünü kaybedince motosikletiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nigiz, devrilen motosikletten yola savrulurken arkasından gelen ve isimleri öğrenilemeyen iki motosikletli daha kazaya karıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı iki motosikletliyi Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Osman Nigiz ise olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.