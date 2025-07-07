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        Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 20 bin lira çıktı

        ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 20 bin lira çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:22 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:25
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        Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 20 bin lira çıktı
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        ŞANLIURFA’da zabıta ekipleri tarafından yakalanan Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 20 bin lira çıktı. Dilenci sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

        Kentte son günlerde artan dilencilik vakalarına karşı çalışma başlatan zabıta ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda dilencilik yapan kişiyi yakalayıp, idari işlem yapmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı’na götürdü. Burada yapılan üst aramasında, üzerinden 20 bin lira para ele geçirilen ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen dilenci sınır dışı etmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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