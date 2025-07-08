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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 gözaltı

        ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde bir eve düzenlenen polis baskınında, telefonla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:49 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:49
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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 gözaltı
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        ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde bir eve düzenlenen polis baskınında, telefonla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, farklı illerde yaşayan 6 kişiyi 3 milyon 378 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri Akçakale’de dolandırıcılık şüphelilerin kaldığı bir eve operasyon düzenledi. Kapısı açılmayınca koçbaşıyla kırılarak girilen evde 4 şüpheli telefonla dolandırıcılık yaparken yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 6 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar ile 17 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin 6 ilde tuzaklarına düşürdükleri kişileri 3 milyon 378 bin lira dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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