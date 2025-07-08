Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 gözaltı

ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde bir eve düzenlenen polis baskınında, telefonla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, farklı illerde yaşayan 6 kişiyi 3 milyon 378 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri Akçakale’de dolandırıcılık şüphelilerin kaldığı bir eve operasyon düzenledi. Kapısı açılmayınca koçbaşıyla kırılarak girilen evde 4 şüpheli telefonla dolandırıcılık yaparken yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 6 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar ile 17 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin 6 ilde tuzaklarına düşürdükleri kişileri 3 milyon 378 bin lira dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.