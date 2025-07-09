Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Durdurulan otomobilde ruhsatsız 65 tabanca ele geçirildi; 2 tutuklama

        ŞANLIURFA'dadurdurulan otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Durdurulan otomobilde ruhsatsız 65 tabanca ele geçirildi; 2 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞANLIURFA'dadurdurulan otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbarla takibe aldıkları otomobili otoyol girişinde durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, çuvallar içerisine gizlenmiş halde 65 ruhsatsız tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi. Silahlar ile mühimmata el koyan polis, otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobilin motor kısmında 65 tabanca ele geçirildi
        Şanlıurfa'da otomobilin motor kısmında 65 tabanca ele geçirildi
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 gözaltı
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 gözaltı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa, İran'ın Urumiye kentiyle "kardeş şehir" oldu
        Şanlıurfa, İran'ın Urumiye kentiyle "kardeş şehir" oldu
        Şanlıurfa'da gıda işletmelerine eğitim veriliyor
        Şanlıurfa'da gıda işletmelerine eğitim veriliyor
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 4 bin 134 paket sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 4 bin 134 paket sigara ele geçirildi