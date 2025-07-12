Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu 10 gözaltı

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 11 tabanca şarjörü, 201 fişek ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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