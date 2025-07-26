Şanlıurfa'da sulama kanalına girip kayboldu
ŞANLIURFA'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Mehmet Fatih Yıldız (27), kayboldu.
ŞANLIURFA’da Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Mehmet Fatih Yıldız (27), kayboldu.
Olay, akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi’nde meydan geldi. Mehmet Fatih Yıldız, yasak olmasına rağmen sulama kanalına girdi. Kanalda yüzen Yıldız, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yıldız’ın akıntıya kapıldığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından gelen dalgıç polisler, hava kararana kadar kanalda arama yaptı ancak Mehmet Fatih Yıldız’a ulaşamadı.
Yıldız'ı arama çalışmaları sürdürülüyor.
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