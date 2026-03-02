Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyonla çarpıştıktan sonra boş olan sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyonla çarpıştıktan sonra boş olan sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ali Telli (58) kontrolündeki 34 CJG 427 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait 63 AGG 429 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 25'inci kilometresinde çarpıştı.


        Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki boş olan sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yaptıkları incelemede sürücü Telli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!

        Benzer Haberler

        Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Ceylanpınar'da gümrük kapısı nöbeti
        Ceylanpınar'da gümrük kapısı nöbeti
        Vali Şıldak iftarda Sivereklilerle buluştu
        Vali Şıldak iftarda Sivereklilerle buluştu
        Şanlıurfa'da çocuğunu okula göndermeyen 1357 veliye idari para cezası uygul...
        Şanlıurfa'da çocuğunu okula göndermeyen 1357 veliye idari para cezası uygul...
        Arabeskin efsanesi "Müslüm Baba"nın hatırası Şanlıurfa'daki müzede yaşatılı...
        Arabeskin efsanesi "Müslüm Baba"nın hatırası Şanlıurfa'daki müzede yaşatılı...
        Voleybol takımı, Türkiye finallerinde Şanlıurfa'yı temsil edecek
        Voleybol takımı, Türkiye finallerinde Şanlıurfa'yı temsil edecek