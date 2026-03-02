Canlı
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki işletmeye para cezası

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve hijyen kurallarına uymayan 2 işletmeye 79 bin 161 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki işletmeye para cezası

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve hijyen kurallarına uymayan 2 işletmeye 79 bin 161 lira para cezası uygulandı.


        Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol birimi ekiplerince ramazan ayı kapsamında iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş gıdalar bulunduğu ve hijyen kurallarına uymadığı belirlenen 2 işletmeye toplam 79 bin 161 lira para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

