TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğününe katıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğüne katıldı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Sarıgül, partisinin Haliliye İlçe Başkanı Ömer Doğan'ın oğlu Selahattin Eyyüp Doğan'ın sünnet düğününe katıldı.

Büyükalan Mahallesindeki düğün öncesi vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, aileyi tebrik etti.



Mahalle sakinleriyle düğünde vatandaşlarla halay çeken Sarıgül, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, geleneklerin önemine işaret etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.