Şanlıurfa'da esrarla yakalanan yolcu gözaltına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünde oturduğu koltuğun altında gizlediği 300 gram esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır kara yolunda yapılan uygulamada bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

"Pay" adlı jandarma köpeğinin tepki vermesi üzerine aramayı yoğunlaştıran ekipler, M.G.'nin (17) koltuğunun altına poşette 300 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.G. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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