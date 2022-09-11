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Şanlıurfa'da badem hasadının başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi

AA

Şanlıurfa'da badem hasadının başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, badem hasadının başlaması dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, tarım ürünlerinin çeşitliliğinin ve pazarlarının artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kentteki su kaynaklarının ve arazinin verimli kullanılmasının önemini vurgulayan Ayhan, "Şanlıurfa her geçen yıl badem üretimindeki payını artırıyor. İklimi ve coğrafyası buna çok uygun. Yetiştirdiğimiz ürünlerimizin işlenmesine yönelik de sanayi tesislerimiz bulunuyor. Bu çeşitliliği artırarak üretici kardeşlerimizin gelirlerini daha da artırmalarını bekliyoruz." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kente has Şanlıurfa bademinin tadının ve aromasının çok özel olduğunu dile getirerek, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile Ahmet Akay'ın da konuşma yaptığı etkinliğin ardından katılımcılar badem hasadı gerçekleştirdi.

Vali Ayhan, şoförlüğünü yaptığı traktöre takılan özel aparatla badem ağaçlarını silkeledi.

Katılımcılar, etkinliğin sonunda üreteciler ile toplu hatıra fotoğrafı çektirip günün anısına doğaya 20 keklik bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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