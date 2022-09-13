Şanlıurfa'da okul servisleri denetlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zeytin Dalı Okullar Kampüsü girişinde öğrenci servis araçlarını durduran Zabıta ekipleri, araçlarda bulunması zorunlu olan ekipmanları kontrol etti. Araçlarda, yangın tüpü, ilk yardım seti, emniyet kemeri, servis camları, ikaz ve dur lambaları ile okul taşıdı lambası ve SRC, Psikoteknik belgesi ile araç sürücülerinin ehliyetlerini kontrol etti.

Yapılan kontrollerde araçlarda bulunması zorunlu olan ekipmanları bulundurmayan sürücülere bir hafta içerisinde eksikliklerini gidermeleri konusunda tebligat verildi. Bir hafta içerisinde eksikliklerini gidermeyen araç sürücülerine ikinci bir uygulamada cezai işlem uygulanacak. Çok sayıda aracın denetlendiği uygulamada sürücüler, yüksek sesle müzik açmamaları konusunda uyarıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.