Şanlıurfa'da doktoru darbettikleri iddia edilen 3 kardeşin yargılanması sürüyor

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraş'ı darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan daha sonra ise tahliye edilen hasta yakını 3 kardeşin yargılanmasına devam edildi.



Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık kardeşler M.D, M.D, H.D, mağdur Baraş, taraf avukatları, bazı doktorlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sanıklar önceki savunmalarını tekrar ederek doktor Baraş'a hakaret etmediklerini iddia etti, beraat talebinde bulundu.



Tanıklar ise sanıkların doktor Baraş ile tartıştığını gördüklerini dile getirdi.

Doktor Baraş'ın avukatı ise tanıkların yalan beyanda bulunduğunu savundu.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa'da 27 Haziran'da doktor Şeyhmus Baraş, hasta yakınları tarafından darbedilmiş saldırının ardından tutuklanan 3 kardeş daha sonra tahliye edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.