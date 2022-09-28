Şanlıurfa'da Çakmaktepe arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor

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ŞANLIURFA (AA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Taş Tepeler" projesi kapsamında çalışmaların sürdüğü Çakmaktepe arkeolojik kazı alanını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Kuş, Eyyübiye ilçesinde bir yıldır kazı çalışmalarının devam ettiği Çakmaktepe'yi ziyaret ederek kazı başkanı Doç. Dr. Fatma Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Belediye olarak ilçedeki kazı çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Kuş, Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Kuş'a ilgi ve desteğinden dolayı teşekkür eden Şahin ise Çakmaktepe arkeolojik kazı alanının henüz ziyarete açılmadığını ancak Türkiye genelinde önemli arkeologların akınına uğradığını kaydetti.







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