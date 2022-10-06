Şanlıurfa Valiliğinden suya dökülen atığa ilişkin açıklama

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, tarihi Gümrük Hanı içinden geçen suya atık dökülmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya organlarında "Gümrük Hanı'na atık dökme" yönünde haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Bahse konu haberde; Balıklıgöl bölgesinde bulunan Gümrük Hanı'nda ciğercilik faaliyeti gösteren işletme tarafından bulaşık atık suyunun Balıklıgöl havzasının olduğu dereye döküldüğü haberi üzerine Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce şikayete konu bölgede gerekli incelemeler yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde ilgili işletme hakkında tutanak tutularak idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca bölgedeki diğer işletmeler de uyarılmıştır. Çevreye karşı bu tür olumsuz davranış gösteren kişi ve işletmelere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Gerekli tüm yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



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