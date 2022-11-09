Şanlıurfa HRÜ Hastanesinden organ bağışı çağrısı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi "3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası" etkinlikleri kapsamında organ bağışı standı açtı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastane içerisinde açılan stantta görevliler organ bağışıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi, organ bağışının önemini anlatan broşürler dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göz Hastalıkları Anabilim Başkanı Doç. Dr. Ali Şimşek, organ bağışının bir insanlık görevi olduğunu söyledi.

Organ bağışına destek çağrısında bulunan Şimşek, "Organ nakli bir organın donör, yani verici vücuttan çıkarıldığı ve sonrasında hasarlı veya eksik bir organın yerini almak üzere bir alıcı vücuda yerleştirildiği operasyonlara denir. Donör ve alıcı aynı konumda olabilir veya ayrı bir bölgede bulunan bir donörden alınan organlar başka bir yerde bulunan alıcıya nakledilebilir. Nakil işlemi gerçekleştirilebilen dokular arasında kemikler, tendonlar, kornea, deri, kalp kapakçıkları, sinirler ve damarlar bulunur. Korne nakli en çok yapılan nakildir. Hemen herkes doku ya da organ bağışında bulunabilir ve bu sayede bir yada birçok hayatı kurtarabilir. Organ bağışçıları halen yaşayan bireyler olabileceği gibi beyin ölümü gerçekleşmiş bireyler de olabilir." ifadelerini kullandı.

HRÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek de ölümün her canlı için kaçınılmaz bir son olduğuna işaret ederek, organ bağışı çağrısında bulundu.

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