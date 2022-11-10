Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Demokrasi Mahallesi'ndeki husumetli iki aile fertleri arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada yaralanan kuzenler Cihan ve Mehmet Kayhan ile İbrahim Altay, 112 Acil servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Cihan ve Mehmet Kayhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Altay'ın tedavisi ise sürüyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.