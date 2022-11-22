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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA

Şanlıurfa Ticaret Borsası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg9,00
17,40
BuğdayKg5,90
8,50
MısırKg3,06
7,00
Kütlü pamukKg7,00
25,00
Preseli pamukKg29,00
39,00
Yağlık çiğitKg4,60
5,25
NohutKg7,00
7,00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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