Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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