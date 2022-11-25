Şanlıurfa'da anne adaylarına diş sağlığı eğitimi verildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında anne adaylarına diş sağlığı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından 21-27 Kasım "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe okulundaki gebelere ağız ve diş sağlığının önemi konusunda eğitim verildi.

Eğitimde Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Abidin Güntekin ve hastane yönetimi, anne adaylarına diş fırçası, diş macunu ve bebek kremi hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen diş hekimi Safa Mardinli, eğitimin çok verimli geçtiğini aktardı.

Hamilelik sırasında diş tedavisi yapılır mı soruyla çok karşılaştıklarını belirten Mardinli, şunları kaydetti:

"Hem yanlışları anlatmak hem de olması gerekenleri anlatmak için eğitim düzenlendik. En çok aldığımız sorulardan biri hamilelik sırasında diş tedavisi yapılabilir mi? Bebeğin organ gelişim evresi olan ilk üç ayda etkili dental tedaviden kaçınılmalıdır. Tedaviler ikinci üç aya ertelenmelidir. Diş ya da diş eti iltihabı gibi acil durumlarda, var olan enfeksiyonun bebeğin gelişimini dental tedavinin olumsuzluklarından daha fazla etkileyebileceği düşüncesi ön plana alınmalı ve bir jinekoloğun önerileri doğrultusunda dental tedavi yapılmalıdır. Ağız ve diş sağlığının devamlılığını sağlamak için yaşam boyu etkili ve yeterli bakım gereklidir. Ancak kadınlarda ağız diş bakımı, yaşamlarının belirli bölümünü alan puberte, bebek emzirme, hamilelik, mensturasyon ve menapoz dönemlerinde ayrıcalık göstermektedir. Ağız ve diş sağlığı açısından tüm hamilelik döneminde, A,C,D vitaminleri ile fosfor ve kalsiyumdan zengin temel yiyecekler alan meyveler ve sebzeler, tahıl, süt ve mandıra ürünleri ile et, balık ve yumurta dengeli olarak alınmalıdır."

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