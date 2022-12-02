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Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA

Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 4 zanlı yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında kentteki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.


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