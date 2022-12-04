Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Aralık'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

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