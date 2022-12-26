Şanlıurfa'da yağmurdan etkilenen aileler taziye evine yerleştirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sağanaktan etkilenen 90 kişi kaymakamlık tarafından taziye evine yerleştirildi.



Hürriyet Mahallesi'nde çadırlarda yaşayan 70 kişilik 13 aile ile Öncül Mahallesi'nde evleri zarar gören 20 kişi Akçakale Kaymakamlığınca taziye evine taşındı.



Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar'ın talimatıyla yağmurdan etkilenen 90 kişi, Akçakale Belediyesi'ne ait araçlarla taziye evine getirilen ailelere, yemek, soba ve battaniye temin edildi.

Bu arada Yenişehir Mahallesi'nde yağmur dolayısıyla kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.



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